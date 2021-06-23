23.06.2021 (17:00)

Взвод Почетного караула Преображенского полка ЗВО примет участие в параде, посвященном 210-летию независимости Венесуэлы

Взвод Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Москве, убыл в столицу Венесуэлы (в город Каракас), где примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 210-летию подписания Декларации о независимости страны.

В военном параде примут участие все рода вооруженных сил Венесуэлы. Будет задействована современная военная техника, в том числе российского производства: танки, боевые машины пехоты, зенитные ракетные системы, самолеты.

Территория современной Венесуэлы входила в состав испанских владений с XVI в. Колониальные власти были свергнуты группой членов городского совета Каракаса, и 5 июля 1811 года национальный конгресс провозгласил независимость от испанской короны.

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