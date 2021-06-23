23.06.2021 (16:45)
На полигонах Алабино и Головеньки в Подмосковье принимаются специальные меры по сохранению здоровья военнослужащих в условиях аномальной жары
На полигонах Алабино и Головеньки Западного военного округа (ЗВО) в Московской области в ходе полевых занятий принимаются дополнительные меры по предотвращению перегрева военнослужащих в условиях аномальной жары.
В настоящее время температура воздуха в регионе днем достигает (плюс 34–37) градусов, в связи с чем в местах проведения занятий для военнослужащих оборудованы специальные навесы и укрытия, защищающие личный состав от воздействия прямых солнечных лучей, а также организован подвоз холодной питьевой воды из расчета не менее четырех литров на каждого военнослужащего.
В палаточных лагерях силами подразделений материально-технического обеспечения развернуты дополнительные полевые душевые.
На каждом занятии в полевых условиях присутствует сотрудник медицинской службы, который проводит осмотр личного состава на предмет выявления у военнослужащих признаков теплового удара. Помимо этого, с военнослужащими проводятся занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при получении солнечного удара и общем перегреве организма.