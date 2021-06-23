23.06.2021 (16:30)

Экипажи боевых вертолетов Балтийского флота нанесли ракетный удар по аэродрому условного противника

В Калининградской области в ходе планового летного тактического учения экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота нанесли ракетный удар по мишеням.

Летчики при помощи неуправляемых ракет и 30-мм авиационных пушек уничтожили колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника, израсходовав более 50 ракет и около 1000 снарядов. При выполнении задачи они действовали на предельно малой высоте с использованием сложного рельефа местности.

В плановом учении принимают участие более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации флота.

Экипажи этих вертолетов в ходе учения производили поиск подводных лодок с использованием опускаемых гидроакустических станций. Они также осуществляли пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, выполняли стрельбу из пушечного вооружения, сбрасывали торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время.

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