23.06.2021 (15:50)

Сотрудники и ветераны медицинской службы ЮВО отмечают 80-летие 1602-го военного клинического госпиталя Минобороны России

Сотрудники и ветераны медицинской службы Южного военного округа (ЮВО) отмечают 80-летие 1602-го военного клинического госпиталя Минобороны России, расположенного в Ростове-на-Дону.

1602-й военный клинический госпиталь ЮВО – одно из старейших медицинских учреждений России. В настоящее время в медучреждении работают более 30 специализированных лечебных отделений, через которые ежегодно проходят около 15 тыс. пациентов. Общий коечный фонд с филиалами госпиталя составляет 1140 коек и более 2 тыс. медицинских специалистов.

Важным этапом в современном развитии медицинского учреждения стало строительство лечебно-диагностического корпуса, в состав которого вошли операционные и лаборатории, оснащённые современным высокотехнологичным медицинским оборудованием и аппаратурой экспертного класса; а также возведение в кратчайшие сроки многофункционального медицинского центра, ставшего центром борьбы с невидимым врагом – новой коронавирусной инфекцией.

Опыт врачей госпиталя в борьбе с коронавирусной инфекцией потребовался и за пределами России. В апреле 2020 года сводный отряд отправился оказывать помощь жителям Сербии и Италии. За три месяца работы передвижного госпиталя врачи оказали помощь более 2 тыс. пациентов.

Госпиталь полностью автономен и имеет на своей территории станцию дополнительной очистки воды, водонасосную и трансформаторную станции, а также станцию медицинских газов.

В состав окружного военного клинического госпиталя на сегодняшний день входят три консультативно-диагностические поликлиники, лазарет на 30 койко-мест и три филиала госпиталя, в том числе расположенных за пределами Российской Федерации. Благодаря современному оборудованию управление госпиталя постоянно находится на связи как со своими филиалами, так и с вышестоящими службами.

Учреждение имеет многолетний опыт сотрудничества с Ростовским государственным медицинским университетом по проведению на базе госпиталя цикловых занятий по военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии и госпитальной терапии со студентами 4-6 курсов медицинского университета и студентами учебно-медицинского центра университета. Тесное взаимодействие позволяет пополнять штаты молодыми заинтересованными сотрудниками, которые всегда готовы прийти на помощь.

Ответственное отношение к работе новым сотрудникам также передается от старших коллег, посвятивших десятки лет жизни своему отделению. С 1968 года в госпитале трудится рентген-лаборант Бедренцева Людмила Николаевна. За 53 года работы в отделении она обучила множество новичков.

1602-й военный клинический госпиталь Минобороны России был сформирован по мобилизационному плану горздравотдела Ростова-на-Дону в первые дни Великой Отечественной войны на базе больницы № 4, БСМП-2 и строительного института как эвакогоспиталь на 1,2 тыс. коек.

Сегодня военный клинический госпиталь является многопрофильным специализированным медучреждением, предназначенным для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи раненым и больным, проведения обследований, лечения и реабилитации. В госпитале оказывают помощь при тяжелых ранениях и заболеваниях, требующих комплексного подхода и применения сложных методов лечения.

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