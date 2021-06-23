23.06.2021 (16:00)

Более 15 буксиров и других судов Балтийского флота привлечены для обеспечения X Международного военно-морского салона

Более 15 буксиров, танкеров и судов обеспечения различных классов Балтийского флота привлечены для решения задач буксирных и швартовых операций в ходе работы X Международного военно-морского салона (MBMC-2021), который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге и продлится до 27 июня.

Суда обеспечения флота также выполняют задачи пополнения запасов топлива и пресной воды кораблей, принимающих участие в мероприятии. Речь идет о морских и рейдовых буксирах, а также о танкерах.

Экипажи судов обеспечения Балтийского флота имеют достаточный практический опыт в решении задач по предназначению в морской и океанской зонах, а также на рейдах пунктов базирования флотов.

В работе X Международного военно-морского салона также принимают участие около 10 кораблей, судов и катеров Балтийского флота. Среди них — малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», десантный катер «Мичман Лермонтов», дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург», а также противодиверсионные, патрульные, водолазные катера и морские буксиры.

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