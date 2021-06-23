23.06.2021 (15:20)

В Бурятии на форуме «Армия-2021» планируется пролет авиации ВВО

В конце августа в Улан-Удэ над аэродромом Восточный в ходе военно-технического форума «Армия-2021» планируется пролет авиации Восточного военного округа (ВВО). Предполагается, что в авиагруппу войдут истребители Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8, Ми- 24 «Крокодил», КА-52 «Аллигатор».

В Бурятии военно-технический форум «Армия-2021» планируется провести одновременно на нескольких площадках: в городе Улан-Удэ (на аэродроме Восточный); в поселке Сосновый Бор и в городе Кяхта (на Центральной площади и в 7-м военном городке мотострелкового соединения).

Во время форума жителям и гостям республики представится возможность ознакомиться с современными образцами вооружения и военной техники Восточного военного округа. Всего в статическом показе будет представлено около 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе новейшие образцы. На площадках будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», «Тигр».

Кроме того, гостей будет ждать культурно-развлекательная программа с привлечением творческих коллективов соединений и воинских частей Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей форума «солдатской» кашей и горячим чаем.

На отведенных площадках будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.

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