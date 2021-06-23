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23.06.2021 (15:45)

Корабли Балтийского флота приняли участие в акции «Луч Победы»

Экипажи кораблей Балтийского флота провели военно-патриотическую акцию «Луч Победы». Ночью 22 июня в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны небо над местами стоянок кораблей флота осветили лучами корабельных прожекторов.

Данная акция была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. В годы войны лучи в ночном небе могли означать опасность вражеского авианалета. Теперь их зажигают в память о павших.

Всего в акции приняли участие около 20 кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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