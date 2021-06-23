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23.06.2021 (15:30)

Замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с первым заместителем министра обороны Пакистана

Россия и Пакистан наращивают потенциал военно-технического сотрудничества, сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с первым заместителем главы военного ведомства Пакистана Мианом Мухаммадом Хилалом Хуссаином.

«За последние годы мы значительно нарастили наш потенциал по линии военного и военно-технического сотрудничества», — сказал Александр Фомин.

По словам пакистанского военачальника, взаимодействие с Россией является взаимовыгодным для его страны, а также положительно влияет на региональную стабильность.

«По нашему мнению, Российская Федерация играет ключевую роль в этом вопросе. Роль России, её активное участие имеет позитивный эффект для региональной стабильности», — сказал первый замминистра обороны Пакистана.

Миан Мухаммад Хилал Хуссаин также отметил, что правительство Пакистана в рамках концепции геоэкономической стабильности стремится развивать с Россией долгосрочные и многофакторное сотрудничество в области торговли, мирного использования атома, культуры, военной и  военно-технической сферах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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