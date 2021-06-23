Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2021 (14:45)

В Хабаровске представители вооруженных сил России и Китая обсуждают план предстоящего оперативно-стратегического учения

В Хабаровске представители штаба Восточного военного округа (ВВО) и офицеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обсуждают план предстоящих маневров в совместном оперативно-стратегическом учении с участием подразделений ВВО.

Стороны согласовывают порядок совместного планирования применения группировки войск. Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил, что в рамках практических действий подразделений будет согласована совместная разведка и нанесение огневого поражения условному противнику, применение тактического десанта, беспилотных летательных аппаратов.

Планируется, что совместное оперативно-стратегическое учение состоится на одном из полигонов НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР во второй половине текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false