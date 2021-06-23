23.06.2021 (15:00)
Состоялась встреча замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с замглавы оборонного ведомства Мальдивской республики
В ходе IX Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковника Александра Фомина с заместителем обороны Мальдивской республики Хасаном Замилом.
Генерал-полковник Александр Фомин заявил, что Россия рассматривает визит делегации Мальдив на конференцию как стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество: «Мы рассматриваем ваш визит в Россию как намерение укреплять отношения между нашими государствами, развивать политический диалог, в том числе по линии Министерства обороны», – сказал Александр Фомин.
Он подчеркнул, что Россия придаёт первостепенное значение встрече министров обороны России и Мальдив в 2019 году. «Достигнутые тогда договоренности способствуют решению задач, связанных в первую очередь с противодействием современным вызовам и угрозам», – подчеркнул заместитель Министра обороны России.