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23.06.2021 (15:00)

Состоялась встреча замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с замглавы оборонного ведомства Мальдивской республики

В ходе IX Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковника Александра Фомина с заместителем обороны Мальдивской республики Хасаном Замилом.

Генерал-полковник Александр Фомин заявил, что Россия рассматривает визит делегации Мальдив на конференцию как стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество: «Мы рассматриваем ваш визит в Россию как намерение укреплять отношения между нашими государствами, развивать политический диалог, в том числе по линии Министерства обороны», – сказал Александр Фомин.

Он подчеркнул, что Россия придаёт первостепенное значение встрече министров обороны России и Мальдив в 2019 году. «Достигнутые тогда договоренности способствуют решению задач, связанных в первую очередь с противодействием современным вызовам и угрозам», – подчеркнул заместитель Министра обороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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