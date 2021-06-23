23.06.2021 (14:30)

В сборе руководящего состава органов боевой подготовки ВС РФ приняли участие военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Армении

Военные делегации Белоруссии, Казахстана и Армении приняли участие в первом этапе сбора с руководящим составом органов боевой подготовки и командиров соединений Вооруженных сил России, который проходит в Оренбургской области на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО).

Офицеры из дружественных государств в рамках международного военного сотрудничества ознакомились с новыми формами и способами тактических действий подразделений сухопутных войск (с учетом поступления новых образцов вооружения и техники), познакомились с особенностями подготовки военнослужащих в ходе занятий по применению армейской авиации и разведывательных подразделений, РХБ защите, радиоэлектронной борьбе с применением беспилотников.

Сбор с руководящим составом органов боевой подготовки и командиров соединений Вооруженных Сил России проводится с 20 по 25 июня на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Его целями являются доведение требований новых руководящих документов по планированию и учету мероприятий боевой подготовки, а также выработка единых подходов по внедрению передового опыта в подготовку войск.

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