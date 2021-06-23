23.06.2021 (14:00)

В Оренбуржье перезахоронили останки кавалера ордена Красной Звезды

В селе Троицкое Оренбургской области перезахоронили останки красноармейца Ивана Григорьевича Павлова, которого удалось распознать по номеру ордена Красной Звезды.

Останки бойца были найдены в Новгородской области. Службу он проходил во 2-й ударной армии. В описании подвига говорится, что красноармеец Павлов в боях за деревни Коломно, Высокое и Бор метким огнем по орудиям противника заставил замолчать и подавил шесть огневых точек и два дзота противника.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители правительства и военного комиссариата Оренбургской области, юнармейцы и жители села.

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