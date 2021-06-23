23.06.2021 (12:15)

На полях Московской конференции по международной безопасности прошла встреча министров обороны России и Монголии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром заявил, что Россия и Монголия успешно выполняют программу военного сотрудничества и настроены на развитие отношений в военной и военно-технической сфере. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что это первая его встреча с Гурсэдийном Сайханбаяром, занявшим пост министра обороны Монголии.

«У нас сложились давние отношения с вашим предшественником, надеюсь, что такие же отношения будут и с вами. Тем более что у нас помимо личных отношений, отношений наших стран и народов, отношений наших руководителей, президентов наших стран, богатая насыщенная история – история друзей, которые долгие столетия были рядом», – констатировал глава российского оборонного ведомства. Он также отметил, что в этом году будет отмечаться столетие дипломатических отношений между двумя странами и столетний юбилей Вооружённых сил Монголии.

«Мы, конечно, будем принимать самое активное участие в мероприятиях, на которые вы нас пригласили. Кроме этого, у нас большая программа, несмотря на пандемию, совместных мероприятий», – сказал Сергей Шойгу, при этом подчеркнув, что часть программы уже успешно реализована.

В свою очередь Гурсэдийн Сайханбаяр поблагодарил Министра обороны России за приглашение на конференцию и организацию двусторонней встречи. «Это мой первый зарубежный визит в качестве министра обороны Монголии», – подчеркнул он.

«Наше правительство придаёт приоритетное значение отношениям с Российской Федерацией и проводит политику последовательного развития всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией. Искренне признательны за развитие военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами, подготовку военных кадров в учебных заведениях Минобороны России», – подчеркнул министр обороны Монголии.

По его словам, долгосрочная программа военного сотрудничества, принятая двумя странами в 2018 году, вывело взаимодействие двух государств в оборонной сфере на качественно новый уровень.

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