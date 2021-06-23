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23.06.2021 (13:30)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с коллегой из Венесуэлы

На полях IX Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча заместителей министерств обороны России и Венесуэлы. В ходе переговоров генерал-полковник Александр Фомин сообщил своему коллеге адмиралу Александру Бастидасу, что Россия считает недопустимым вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

Александр Фомин подчеркнул, что Венесуэла – один из союзников и главных партнёров России в Латинской Америке: «Мы поддерживаем усилия правительства Венесуэлы в проведении независимой политики и считаем недопустимым вмешательство других государств во внутреннюю политику», – заявил замглавы российского военного ведомства.

В ходе встречи военачальники договорились наращивать практическое взаимодействие по интересующим обе стороны направлениям. Заместитель Министра обороны России отметил, что Московская конференция по международной безопасности является уникальной площадкой для наращивания военных контактов и пожелал венесуэльской делегации плодотворной работы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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