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23.06.2021 (13:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем главы национальной обороны Мексики

На IX Московской конференции по международной безопасности заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра национальной обороны Мексики Андре Джорджесом Фуллоном Ван Лиссумом.

«Мир очень хрупок и хорошо, что мы все вместе с вами собираемся и обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, с миром во всём мире, очень важные для всей планеты», сказал генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с мексиканским военачальником.

В свою очередь Андре Джорджес Фуллон Ван Лиссум отметил, что его государство заинтересовано в развитии многосторонних взаимовыгодных отношений со всеми странами ради обеспечения международной безопасности. «Мы в свою очередь очень ценим дружественные отношения, которые соединяют Российскую Федерацию и Мексиканские Соединенные Штаты», — сказал он.

В ходе переговоров заместителей министров обороны был подтверждён обоюдный настрой на развитие диалога и практического взаимодействия между странами по вопросам международной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Московская конференция по международной безопасности
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