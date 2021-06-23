23.06.2021 (13:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем главы национальной обороны Мексики

На IX Московской конференции по международной безопасности заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра национальной обороны Мексики Андре Джорджесом Фуллоном Ван Лиссумом.

«Мир очень хрупок и хорошо, что мы все вместе с вами собираемся и обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, с миром во всём мире, очень важные для всей планеты», — сказал генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с мексиканским военачальником.

В свою очередь Андре Джорджес Фуллон Ван Лиссум отметил, что его государство заинтересовано в развитии многосторонних взаимовыгодных отношений со всеми странами ради обеспечения международной безопасности. «Мы в свою очередь очень ценим дружественные отношения, которые соединяют Российскую Федерацию и Мексиканские Соединенные Штаты», — сказал он.

В ходе переговоров заместителей министров обороны был подтверждён обоюдный настрой на развитие диалога и практического взаимодействия между странами по вопросам международной безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице