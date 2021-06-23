23.06.2021 (10:15)

Начальник Генерального штаба ВС РФ выступил на IX Московской конференции по международной безопасности

Тезисы выступления

начальника Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации

генерала армии Валерия Герасимова

на IX Московской конференции по международной безопасности

«Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы»

Уважаемые дамы и господа!

Победа антигитлеровской коалиции в 1945 году создала условия для построения нового миропорядка, бесконфликтного развития отношений между государствами. Но надежды человечества на мирное сосуществование не оправдались. Решение Запада о создании НАТО стало первым шагом к разделению мира на два противоборствующих лагеря. Человечество оказалось втянутым в холодную войну.

Появление ядерного оружия в США и СССР, а также его применение Соединенными Штатами против Японии продемонстрировали опасность перехода военного противостояния между государствами в горячую фазу. Предотвращение ядерной войны стало доминирующей целью взаимодействия в сфере стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.

В итоге были подписаны соглашения в области контроля над вооружениями, которые обеспечили предсказуемость оборонной политики, а также ограничили гонку ядерных вооружений. К ним относятся: Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и как элемент его верификации — Договор об открытом небе.

Также была подписана серия соглашений по ограничению и контролю стратегических наступательных вооружений.

Распад Советского Союза привел к изменению взглядов коллективного Запада на вопросы глобальной безопасности. Для него приоритетом в новых условиях стало формирование однополярного мира, достижение превосходства в военной сфере и применение военной силы для продвижения собственных интересов. Примером такой политики явились вооруженные конфликты в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, а также в Сирии.

Стремление Вашингтона устранить любые ограничения в развитии вооружений проявилось в том, что под надуманными предлогами США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году и из Договора по открытому небу в 2020 году. Модернизированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе не был ратифицирован европейскими странами, что сделало его нежизнеспособным.

Вместе с тем эти соглашения создавали основу системы контроля над вооружениями и укрепления мер доверия в военной области, доказали на практике свою востребованность и эффективность.

На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3.

После продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась.

Необходимо подчеркнуть, что к его пролонгации проявили стремление в равной степени Российская Федерация и США. Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает. Продление Договора, кроме того, создает условия для продолжения диалога о будущем механизме контроля над ядерными вооружениями с учетом новых факторов, определяющих стратегическую стабильность.

Одним из таких факторов является создание перспективных вооружений, в первую очередь высокоточного, гиперзвукового и кинетического оружия, а также ударных беспилотных систем, что, в общем-то, размывает грани между потенциалами ядерных и неядерных вооружений.

Тенденция на повышение роли ядерного оружия в ходе конфликта с использованием обычных средств поражения закреплена в так называемой «ядерной доктрине» США, принятой в 2018 году.

В этих условиях важным элементом стратегической стабильности остается ядерное сдерживание. С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях.

Официальные взгляды России в данной сфере детализированы и публично объявлены в 2020 году в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Этот документ, как и Военная доктрина, не закрепляет ни за одним из государств мира статус военного противника России.

В Основах подтверждается положение Военной доктрины о том, что ядерная политика нашей страны носит сугубо оборонительный характер. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

На фоне развала системы контроля над вооружениями Североатлантическим союзом предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации. Приоритетом стало размещение передовых формирований на территории новых членов альянса. Сначала это была миссия по охране воздушного пространства. Сегодня силы передового базирования наряду с авиацией включают соединения сухопутных войск.

В Восточной Европе на постоянной основе находятся подразделения внерегиональных государств блока общей численностью около 10 тысяч человек. Заявлено, что численность передовых формирований ОВС НАТО, в том числе контингент американских войск, у западных границ России будет увеличиваться. Об этом говорит соглашение 2020 года между Вашингтоном и Варшавой, предусматривающее дополнительное развертывание на польской территории органов управления, подразделений обеспечения, сил специальных операций, а также армейской авиации.

Практика создания передовых военных группировок для усиления своего влияния применяется США не только в Европе, но и в других регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион.

Важное значение для международной безопасности приобретает проблематика противоракетной обороны. Об этом уже говорил Министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Фактор ПРО оказывает непосредственное влияние на гонку вооружений, ядерное разоружение и обеспечение стратегической стабильности.

В настоящее время элементы американской ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.

Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность России потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы.

Не может остаться без внимания и ударный потенциал глобальной ПРО.

Для применения крылатой ракеты морского базирования «Томахок» с дальностью пуска до 2400 км могут использоваться универсальные пусковые установки М.К-41, входящие в состав противоракетных комплексов «Иджис Эшор», размещенных в Румынии, а в перспективе и на территории Польши.

Учитывая имеющийся технологической задел, созданный в период действия Договора о РСМД, Вашингтон приступил к созданию ракет средней дальности, которые могут быть развернуты в Европе и Азии.

В случае размещения таких ракет в Европе США создадут дополнительную угрозу для объектов на российской территории.

Значительно возросла активность ВМС НАТО у наших границ. Практически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов.

Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер.

13 октября прошлого года эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 км западнее Севастополя.

24 ноября эсминец УРО ВМС США «Джон Маккейн» нарушил Государственную границу Российской Федерации в северо-западной части Японского моря на подходах к заливу Петра Великого (93 км южнее Владивостока), углубившись в российское территориальное море более чем на 2 км.

Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области.

Еще одним новым фактором, влияющим на стратегическую стабильность, является расширение районов действий вооруженных сил, вызванное изменением климата. Среди них — Арктическая зона. При этом характерной тенденцией сегодняшнего дня становится вовлечение Арктики в экономическую деятельность и, как следствие, попытки отдельных государств пересмотреть устоявшуюся практику обеспечения безопасности региона.

Помимо повышения интереса к ресурсам и коммуникациям Арктики, прослеживается активизация военно-морской деятельности региональных и внерегиональных государств, а также кратное увеличение проводимых военных учений вблизи наших границ.

В российской Арктике находится кратчайшая морская коммуникация между Европой и Азией — Северный морской путь. У Российской Федерации есть все необходимое для обеспечения безопасности мореплавания в сложных ледовых условиях, а также защиты арктической экосистемы.

Обостряется противоборство в информационном пространстве. Западные страны причислили его к новой сфере ведения вооруженной борьбы.

Информационные технологии используются в качестве оружия для нанесения ущерба критически важным объектам и инфраструктурам государств.

Российская Федерация последовательно выступает за предотвращение конфликтов в информационной сфере и развитие сотрудничества в области международной информационной безопасности.

Важное значение приобретает межгосударственный диалог с целью выработки подходов по установлению международно-правового режима под эгидой ООН, при котором создаются условия для предотвращения и урегулирования конфликтов в глобальном информационном пространстве.

Нами данная работа активно проводится в рамках организации объединённых наций, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и Организации Договора о коллективной безопасности

Министерство обороны Российской Федерации выступает за открытость межгосударственных отношений, выработку и реализацию правил ответственного поведения государств и мер укрепления доверия в информационной сфере.

Продолжается борьба с международным терроризмом в Сирии и Ираке. формирования ИГИЛ в основном разгромлены. Вместе с тем, наблюдается транзит террористов с ближнего востока в северную Африку и Афганистан. Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвует в финансировании и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей.

Вместе с тем практика показывает что заигрывание с террористами хорошему не приводит. Рано или поздно террористические группировки выходят из-под контроля своих кураторов. Достойный отпор террористам можно дать только при тесной международной координации.

Уважаемые коллеги!

Обстановка в мире наглядно демонстрирует, что время единоличного доминирования отдельных государств прошло.

Увеличивается число государств, обладающих значительным военным экономическим потенциалом, без которых сегодня невозможно решения региональных и мировых проблем. В их числе Бразилия, Индия, Китай, Россия, США, страны Европейского союза и другие государства, являющиеся центрами силы в мировом и региональном масштабах. Их количество будет только увеличиваться.

Сегодня содержание стратегической стабильности становится более насыщенным и сложным, а состояние — менее управляемым и подверженным различного рода случайности. контролировать эскалацию и предотвращать военные столкновения особенно между ядерными державами стало значительно сложнее.

Считаем, что сохранению стратегической стабильности будет способствовать недопущение гонки вооружений развития мер доверия и транспарентности.

В наших общих интересах — продолжать работу по мирному политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов и кризисов, обеспечению стратегической стабильности.

В интересах предотвращения непреднамеренных военных конфликтов следует налаживать и совершенствовать межгосударственные каналы связи и коммуникации по военной линии, которые работали бы в постоянном режиме в качестве механизма деэскалации.

При этом мы продолжим прилагать усилия по укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и предотвращению дальнейшего увеличения числа стран, обладающих этим видом вооружений. Остаемся привержены соблюдению положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Наряду с этим полагаем необходимым остановить разрушение сложившейся системы контроля над вооружениями. Прежде всего следует уделить пристальное внимание соблюдению действующих соглашений в этой области.

В перспективе, по нашему мнению, необходимо совершенствовать механизмы обеспечения стратегической стабильности, придавая им многосторонний характер.

В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность.

Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран, которые несут наибольшую ответственность за сохранение мира. Его цель подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности.

Министерство обороны Российской Федерации готово к предметным дискуссиям по укреплению стратегической стабильности со всеми государствами на равноправной и уважительной основе.

Наша конференция — хорошая платформа для диалога.

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