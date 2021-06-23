23.06.2021 (11:30)

Министр обороны России на полях Московской конференции по международной безопасности провел встречу с сербским коллегой

На полях IX Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Сербии Небойшей Стефановичем.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа совместных мероприятий», – заявил в ходе встречи генерал армии Сергей Шойгу. Он поблагодарил министра обороны Сербии, впервые совершившего визит в Россию, за участие в работе конференции.

«Признательны за решение участвовать в работе IX Московской конференции по международной безопасности. В лице Белграда видим проверенного временем надёжного друга, партнёра и единомышленника», – сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь Стефанович отметил динамичное развитие военного сотрудничества двух стран. Он напомнил о прошедших совместных учениях. «Мы были впечатлены вашими спецназовцами, их очень эффективной работой. И мне очень приятно, что наше сотрудничество находится на исключительно высоком уровне», – подчеркнул глава сербского оборонного ведомства.

Он напомнил, что Сербия привержена своему курсу военного нейтралитета и хотела бы и дальше развивать сотрудничество с Россией в военной сфере. Также Стефанович выразил благодарность российской армии за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом.

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