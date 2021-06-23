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23.06.2021 (12:45)

В Поволжье военнослужащие ЦВО приступили к мониторингу пожарной обстановки с помощью беспилотников

В Поволжье в связи с аномальной жарой военнослужащие подразделений беспилотной авиации Центрального военного округа (ЦВО) приступили к мониторингу очагов возгорания вблизи военных объектов на территории Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и республик Удмуртия и Башкортостан.

Разведывательные полеты проводятся с целью своевременного обнаружения очагов возгорания и его ликвидации. Разведка ведется с беспилотных комплексов «Орлан-10» на высоте до 1 тыс. м. Данные, получаемые в режиме реального времени с летательного аппарата, существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

В готовности к применению содержатся вертолеты Ми-8 армейской авиации ЦВО. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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