23.06.2021 (10:00)

Министр обороны Российской Федерации открыл IX Московскую конференцию по международной безопасности

Тезисы выступления

Министра обороны Российской Федерации

генерала армии Сергея Шойгу

на IX Московской конференции по международной безопасности

Сегодня мы начинаем работу IX Московской конференции по безопасности.

Тот факт, что участие в форуме принимают делегаты из 109 стран и шести международных организаций, означает, что все мы преодолели наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии. В этом есть заслуга и военных ведомств, которые во всём мире активно привлекались к оказанию помощи населению. Наработан бесценный опыт, позволяющий с оптимизмом смотреть в будущее.

В этом году мы отмечаем годовщину скорбной даты в истории нашей страны.

22 июня 1941 года, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей.

За это время Советский Союз потерял свыше 27 миллионов человек — как военнослужащих, так и гражданского населения.

Мы сохраняем память обо всех погибших, независимо от их национальности. Благодарны руководству и народам тех стран, где бережно относятся к захоронениям советских солдат, памятникам героям войны. Важно, чтобы молодые люди знали и уважали общую историю, не допускали любых попыток героизации и возрождения нацизма.

Предлагаю почтить память всех погибших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн минутой молчания.

Московская конференция традиционно предоставляет возможность открытого диалога по наиболее актуальным проблемам международной безопасности.

Отмечу, что межгосударственные отношения постоянно развиваются, поэтому меняются и приоритеты в работе московского форума.

Совсем недавно мы уделяли основное внимание проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира. Сегодня на первое место выходит новая тенденция — формирование глобальных коалиций, разделение мира на «своих» и «чужих».

Возрастает роль суверенных государств по обеспечению — в широком смысле — безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению.

Ещё одна характерная тенденция последнего времени — агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняются силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения. При этом способы и приёмы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира. Наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии.

Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО.

Как и в Европе, здесь создаются передовые группировки высокой готовности, развёртываются ударные авианосные группы. К военно-морским учениям, кроме государств региона, всё чаще подключаются корабли стран Альянса, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности.

Если в Европе со времён холодной войны создана система реагирования в кризисных ситуациях, которая включает ряд двусторонних соглашений о предотвращении инцидентов при действиях авиации и сил флота, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе такие механизмы отсутствуют.

Ситуация усугубляется наличием территориальных споров, объявлением в одностороннем порядке так называемых зон контроля воздушного пространства.

Полагаем, что вопросы безопасности военной деятельности, разработки механизмов исключения инцидентов в Азии было бы полезно обсудить в многосторонних форматах взаимодействия оборонных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Со своей стороны готовы поделиться имеющимся опытом решения этих проблем.

Ещё одной тенденцией последних лет становится более масштабное развёртывание систем ПРО и их сопряжение с ударными средствами.

Российские эксперты неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши оценки ситуации полностью подтвердились в Европе, где региональная ПРО теперь подаётся как один из элементов сдерживания России со стороны НАТО. Поэтому заявления о «ненаправленности» противоракетной обороны против России и Китая не выдерживают критики.

Сегодня ситуация осложняется тем, что после выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устранены какие-либо ограничения на создание и развёртывание ракет этого класса, в том числе в Азии.

С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всём мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации.

Угроза со стороны ПРО может быть компенсирована за счёт количественного наращивания ударных ракетных средств, повышения их технических характеристик, совершенствования порядка применения оружия.

Однако любое из этих решений будет означать новый виток гонки вооружений, что затормозит экономическое развитие региона, который является локомотивом мировой экономики.

За последние годы военное сотрудничество России со странами региона существенно расширилось.

Продолжаем оказывать всестороннее содействие в укреплении потенциала национальных Вооружённых Сил, подготовке военных кадров, передаче опыта борьбы с терроризмом.

Работаем как в двустороннем формате, так и в рамках Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс»).

В последнее время качественно усилили взаимодействие со стратегическими партнёрами — Китаем, Индией, Вьетнамом, Лаосом, Мьянмой и Монголией. Существенно расширена тематика диалога с Индонезией, Филиппинами и Бруне­ем. Намерены продолжать и наращивать совместную работу.

Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за 20 лет пребывания в стране значительной войсковой группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления.

После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства.

На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении.

Однако русофобия Альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры.

Необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран. Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать «афганский узел» невозможно.

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности также будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях.

Как и прежде, остаёмся открытыми для диалога с западными партнёрами Африка и Ближний Восток переживают последствия инициированных извне цветных революций.

В регионе, где отмечается взрывной рост численности населения, экономические предпосылки для обеспечения нормальной жизни не сформированы.

В таких условиях принимаемые национальными правительствами меры не позволяют стабилизировать обстановку и урегулировать кризисные процессы.

Террористические организации различного толка остаются главной угрозой стабильности региона. После разгрома ИГИЛ в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество перебазировалось в Ливию.

Террористические ячейки проявляют себя в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике.

Продолжаются попытки привлечь террористические группировки для так называемой демократизации суверенной системы власти в отдельных странах, возрождения неоколониализма и получения контроля над природными ресурсами.

Использование террористов в качестве инструмента политического влияния — очень опасная игра.

На примере Сирии можно привести множество фактов того, как террористы с опытом боевых действий применяли полученные навыки для подготовки терактов на своей исторической родине. Минобороны России последовательно выступает за развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки. Тем более что ещё со времён антиколониальной борьбы в регионе Советский Союз всесторонне поддерживал национально-освободительные движения.

Мы помним и ценим нашу общую историю.

До настоящего времени на вооружении многих африканских армий стоят образцы советской разработки. Они отличаются высокой эффективностью, надёжностью и простотой в использовании. Эти качества в полной мере присущи и технике российского производства, которая также широко представлена на континенте.

Сегодня у нас есть соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве практически со всеми странами региона.

«На полях» форума планируется подписать ряд аналогичных соглашений, что откроет возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в подготовке кадров, а также внедрения передовых методов проведения учений и тренировок.

В российских военных вузах растёт число курсантов из африканских стран, которые обучаются на бесплатной или льготной основе. Намерены поддерживать эту тенденцию.

Одной из форм передачи российского опыта боевой подготовки стали Армейские международные игры. Количество конкурсов, в которых участвуют команды из стран Африки и Ближнего Востока, постоянно увеличивается. Значительно вырос уровень подготовки иностранных специалистов. Так, в состязаниях 2020 года призовые места завоевали команды из Алжира и Гвинейской Республики. Рассчитываем, что на предстоящих армейских играх в августе список стран- призёров пополнится.

Уверены, что приобретённый опыт будет востребован при подготовке национальных армий.

Мы не намерены кому-то противодействовать в сотрудничестве с государствами региона. Со своей стороны будем продолжать наращивать взаимовыгодные контакты без навязывания своих политических и экономических условий, как зачастую действуют страны Запада.

Такой же линии Минобороны России придерживается и при выстраивании отношений с партнёрами из Латинской Америки. Все проблемы, о которых было упомянуто применительно к другим регионам, здесь также актуальны. Это и угроза терроризма, тесно связанного с наркопроизводством, и постоянные попытки инициировать очередную серию цветных революций.

У нас исторически сложились партнёрские отношения с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и другими странами. В течение многих лет они противостоят различным формам давления, вплоть до угрозы открытого применения военной силы.

Это вынуждает их руководство уделять пристальное внимание оснащению национальных армий современным вооружением, готовить военнослужащих к ведению боевых действий в сложной обстановке. Российская поддержка в сегодняшних условиях как никогда востребована.

За последние годы отмечаем позитивные тенденции в сотрудничестве с Боливией, Бразилией, Перу, Аргентиной, Уругваем и Парагваем.

Видим хорошие перспективы в налаживании диалога по обеспечению безопасности в полярных регионах, использованию техники и особенностям подготовки военнослужащих к работе в суровых климатических условиях.

Участие национальных делегаций в конференции и форуме «Армия», выступление команд на Армейских играх будут способствовать дальнейшему развитию отношений между оборонными ведомствами, повышению безопасности в регионе.

Несколько слов о ситуации в Европе.

Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усиле­нию военного противостояния.

Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Характерным примером стали учения «Дефендер Юроп», в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса. Продолжается наращивание интенсивности военной деятельности в Арктике.

Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая.

Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе.

При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия – НАТО, не снижает напряжённость в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскала­ции конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне

Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе.

В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по её деэскалации.

Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения.

Ещё одно предложение содержится в заявлении Президента Российской Федерации в отношении моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернёт ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США.

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было предложено согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей.

Напомню, что речь шла о ракетах 9М729, якобы размещённых в Калининградской области, и универсальных пусковых установках МК-41 на базах ПРО США в Румынии и Польше. Подтверждаем готовность к работе на этом направлении.

Есть необходимость в совершенствовании правовой базы по предотвращению инцидентов при действиях экипажей самолётов и кораблей. За последнее время удалось согласовать на двусторонней основе ряд важных дополнений к действующим процедурам деконфликтации. Необходимо продолжить диалог по этой теме.

Что касается иных соглашений в сфере контроля вооружений, включая Венский документ. Считаем их достаточными для информирования об основных мероприятиях подготовки войск. Говорить о пересмотре Венского соглашения можно только после разрядки обстановки, восстановления доверия между военными.

В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, — во многом зависит от США. Итоги недавней встречи в Женеве президентов России и США подтвер­дили актуальность возобновления стратегического диалога.

В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учёт озабоченностей и интересов каждой стороны.

Эксперты Минобороны России готовы подключиться к этой работе.

Московская конференция открывает новый этап международных встреч высокого уровня по глобальной и региональной безопасности.

Ряд международных проблем, которые до начала пандемии считались приоритетными, постепенно утрачивают своё значение.

Гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений. Космос и киберпространство всё активнее вовлекаются в военное противоборство. В составе вооружённых сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах.

Бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны.

Уважаемые дамы и господа!

Военные во всём мире, как никакое другое профессиональное сообщество, понимают, что война — это бедствие.

Великий музыкант и гуманист Мстислав Ростропович как-то сказал мне, что знает, как остановить войну.

«Я поставлю оркестр на линии фронта, встану и сыграю то, что заставит их остановиться, сложить оружие», — сказал он.

В то время у меня были вопросы по этому предложению. Однако сегодня я понимаю, что он был прав. Ведь оркестр — это не только коллектив музыкантов. В первую очередь — это коллектив экспертов в своей области, объединённых решением общей задачи.

В работе Московской конференции принимают участие настоящие профессионалы в сфере безопасности — своеобразный оркестр, предназначенный для поиска путей деэскалации, а в конечном итоге — и предотвращения вооружённых конфликтов в любом регионе мира.

Желаю вам плодотворной работы и приятного пребывания в Москве.

Благодарю за внимание.

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