23.06.2021 (12:30)

В Хабаровске на военно-техническом форуме «Армия-2021» будет развернуто более 150 единиц вооружения и военной техники

В Хабаровске на военно-техническом форуме «Армия-2021», который планируется провести в конце августа, будет организована экспозиция техники, снаряжения, оборудования ВКС и Сухопутных войск, министерств и ведомств города.

В ходе форума будут продемонстрированы возможности наземной и воздушной техники, а также изделий промышленных предприятий и организаций Хабаровского края. Кроме того, пройдут показательные выступления военнослужащих инженерных, железнодорожных войск; войск РЭБ, РХБ защиты; вертолетов армейской авиации и танковых и мотострелковых подразделений окружного учебного центра Восточного военного округа.

Также будет развернута экспозиция комплекта мобильного лабораторного, диагностического и реанимационного оборудования, которым оснащены медицинские подразделения мотострелковых соединений.

На площадке «Кулибин» спланирован показ разработок военнослужащих Министерства обороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, военных вузов Хабаровского края.

Спортивная площадка будет представлена гимнастическими снарядами и оборудованием, используемым для занятий по физической подготовке и спортом в воинских частях военного округа. При проведении форума на площадке состоится выступление военнослужащих-спортсменов.

Всего планируется задействовать более 150 единиц вооружения и военной техники и обустроить 68 смотровых площадки.

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