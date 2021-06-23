23.06.2021 (09:30)

Президент Российской Федерации поприветствовали участников и гостей IX Московской конференции по международной безопасности

Дамы и господа!

Уважаемые зарубежные гости!

Приветствую вас на IX Московской конференции по международной безопасности.

Ваша представительная встреча посвящена важнейшим вопросам современной военно-политической повестки. От их решения, от результативного поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации.

Однако, к сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других.

Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм.

Повторю, масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая, коллективная, работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.

С момента своего создания именно ООН была и остаётся фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации – не допустить глобального конфликта, новой мировой войны.

Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые «правила игры». Иное — путь к хаосу и непредсказуемости.

Вчера мы отмечали скорбную дату — 80 лет со дня нападения нацистской Германии на нашу страну. Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену, и мы будем делать всё, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооружённые Силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнёрами.

Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами.

Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя.

Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями.

В этой связи напомню, что ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового «уравнения безопасности». Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому — продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.

Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают.

Важный аспект обеспечения глобальной безопасности — урегулирование региональных конфликтов. Россия активно этому содействует. Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН.

При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры.

Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи.

Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте.

В заключение хотел бы пожелать вам плодотворной работы и всего самого доброго. Уверен, что участников конференции ждут интересные дискуссии, а выработанные по их итогам предложения и инициативы послужат укреплению международной безопасности и стабильности.

Спасибо за внимание.

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