23.06.2021 (09:00)

В Москве открылась IX Московская конференция по международной безопасности

Сегодня в Москве открылась IX Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2021), организованная Министерством обороны Российской Федерации.

На форуме будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Участники конференции рассмотрят вопросы информационной безопасности, «пост-ДРСМД» ([Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и ситуацию в Европе, а также роль военных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В форуме примут участие более 600 гостей, среди них министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, МККК, ЛАГ.

На открытии конференции с приветствием к участникам и гостям форума обратятся Президент Российской Федерации и Генеральный секретарь ООН.

С докладами по ключевым вопросам международной безопасности выступят Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В рамках конференции состоятся семь пленарных заседаний.

23 июня будут организованы заседания на темы: «Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы», «Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики», «Роль военных ведомств в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» и «Информационная безопасность: проблемы и решения».

24 июня актуальные вопросы рассмотрят в ходе следующих пленарных заседаний: «Военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке как главный фактор укрепления региональной безопасности», «Военное взаимодействие как инструмент противодействия региональным вызовам и угрозам в Латинской Америке и Западном полушарии» и «Европейская безопасность: тенденции и перспективы».

«На полях конференции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда зарубежных государств».

Онлайн-трансляция конференции будет осуществляться на сайте Минобороны России и в социальных сетях военного ведомства.

Справчоно:

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице