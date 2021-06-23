23.06.2021 (12:00)

В Саратовской области молодые лётчики и штурманы дальней авиации выполнили полеты

Экипажи молодых лётчиков и штурманов Энгельсского соединения дальней авиации под руководством опытных инструкторов выполнили плановые полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.

Они отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также взаимодействие с группой руководства полетами.

«В новом периоде обучения молодые офицеры отрабатывают основные элементы боевой подготовки, они должны продемонстрировать полученные навыки и знания, полученные в зимнем периоде обучения. По итогам года перед ними стоит задача выполнить налет в количестве 100 часов», - сообщил командир авиационного полка дальней авиации полковник Александр Симоненко.

На земле инженерно-технический состав выполнил нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 15 вылетов, задействовано 10 единиц авиационной техники, а также свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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