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23.06.2021 (11:30)

Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков оценил чрезвычайную обстановку в селе Васильевка на полуострове Крым

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавляющий группировку Минобороны России по ликвидации последствий ЧС в Крыму, оценил обстановку в селе Васильевка, наиболее пострадавшем от селевых сходов.

Замминистра обороны встретился с местными жителями и представителями администрации населенного пункта. В ходе встречи были определены первоочередные задачи по ликвидации последствий стихии и восстановлению инфраструктуры поселка. Среди них: очистка от грунта и скалистых пород улиц, дорог, частных домовладений и придомовых территорий; в дальнейшем – просушка подвальных помещений и цокольных этажей зданий; проведение специальной обработки и дезинфекции всех объектов.

По словам генерала армии Дмитрия Булгакова, в Васильевку будут направлены дополнительные силы и средства группировки Минобороны России, завершающие восстановительные работы в других районах республики.

Ранее замминистра обороны заявлял, что группировка Минобороны России планирует завершить основные восстановительные работы в Крыму уже к исходу 24 июня. В селе же Васильевка, входящего в городскую черту Ялты, ликвидация последствий ЧС продлится до 28 июня.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ликвидации ЧС на территории Республики Крым от Минобороны России задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи населению с участием военнослужащих развернуты в 36 населенных пунктах полуострова.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Булгаков
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