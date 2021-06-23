23.06.2021 (11:00)

Военнослужащие ВКС России в честь Дня памяти и скорби развернули в Белоруссии самою большую Георгиевскую ленту

В соединениях и воинских частях 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

Не стал исключением и отдельный радиотехнический узел Главного центра предупреждения о ракетном нападении, расположенный в городе Барановичи, Республика Беларусь. Военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал и участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. А самым главным событием стало развёртывание 300-метровой Георгиевской ленты, для поддержания которой потребовалось более 600 военнослужащих и гражданского персонала.

Проведением акции «Георгиевская лента» памятные мероприятия не закончились. Военнослужащие возложили цветы к мемориалам «Памяти павшим» и «Павшим за Родину», а также приняли участие в международном автопробеге Красноярск–Брест.

Также все желающие смогли посетить созданную руками военнослужащих «Партизанскую деревню» — штабную землянку, наблюдательный пункт, пулеметные и артиллерийские точки, линии окопов.

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