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23.06.2021 (10:30)

Личный состав подразделения специального назначения Черноморского флота выполнил подводные стрельбы

На специально оборудованных участках Черноморского побережья с военнослужащими отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) были проведены занятия по специальной подготовке, в ходе которых они выполнили подводные стрельбы.

Военнослужащие вели огонь из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по ростовым неподвижным и движущимся мишеням.

Кроме того, личный состав совершил подводное плавание в различное время суток в полном водолазном снаряжении, осуществил водолазные спуски на различные глубины, отработал элементы подводного ориентирования и способы оказания первой медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Спецназ , Водолазы
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