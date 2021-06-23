23.06.2021 (10:15)

Танкисты ЦВО при поддержке БМПТ «Терминатор» остановили прорыв колонны бронетехники условного противника

В ходе учения в Челябинской области подразделение танкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), усиленное ротой боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», отработало блокирование и уничтожение колонны бронетехники.

По замыслу учебного мероприятия боевым порядкам, действующим в составе маневренных огневых групп на танках Т-72Б3 и БМПТ «Терминатор», предстояло отразить прорыв превосходящих сил противника, пересекающего открытый участок местности на большой скорости.

В ходе розыгрыша тактического эпизода экипажи танков и БМПТ преодолели сложную грязевую трассу с крутыми подъемами и приступили к наблюдению. Получив координаты целей, назначенных к поражению, экипажи танков и БМПТ открыли огонь по бронетехнике противника, сымитированной малоразмерными мишенями. Продвижение передовых групп противника было остановлено прицельными выстрелами из 125-мм гладкоствольного орудия танков м автоматических 30-мм пушек БМПТ. Затем военнослужащие, выполнив скоростной обход остановленной колонны, довершили разгром условного противника, организовав танковую карусель.

Воздушную поддержку танкистам оказала пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8, которая подавила артиллерию условного противника. Точность стрельбы на дальности до 2 тыс. метров была обеспечена многоканальными прицелами «Сосна-У». Разведка с воздуха была обеспечена расчётами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в розыгрыше тактического эпизода участвовало более 600 военнослужащих и было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

Ранее в ходе опытной эксплуатации БМПТ военнослужащие ЦВО выполняли нормативы по приведению к бою, вождению и стрельбе.

БМПТ «Терминатор» были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

Справочно:

«Терминатор» – многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

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