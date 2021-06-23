23.06.2021 (10:00)

На Черноморском флоте прошло учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке

На Черноморском флоте (ЧФ) силы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ приняли участие в учении по поиску условно аварийной подводной лодки и оказанию ей помощи.

По замыслу учения в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки на подлодке, находящейся в надводном положении, возникла аварийная ситуация, в результате которой она получила внутренние повреждения и легла на грунт. В качестве аварийного корабля была задействована подводная лодка «Колпино». Учение было проведено в одном из морских полигонов боевой подготовки флота в Чёрном море.

После получения сигнала об аварии дежурные силы поисково-спасательного отряда флота начали развёртывание в районе предполагаемого нахождения подводной лодки. Ими был отработан элемент по ее поиску, в ходе которого были также задействованы силы морской авиации и ПВО ЧФ.

После обнаружения к условно аварийной подводной лодке со спасательного судна «Коммуна» был спущен глубоководный аппарат «АС-28» со спасательной группой на борту. Этот аппарат пристыковался к объекту, а затем выполнил подъём с глубины условно раненых членов экипажа, которым была оказана необходимая медицинская помощь на борту спасательного судна.

В учении было задействовано более 10 кораблей и судов ЧФ, в том числе: подводная лодка «Колпино», старейшее спасательное судно «Коммуна», спасательное судно «Эпрон», спасательное буксирное судно «Василий Бех», водолазные и пожарные суда, а также самолёт-амфибия Бе-12 и вертолёт Ка-27ПС из состава морской авиации Черноморского флота.

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