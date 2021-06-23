Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2021 (09:00)

На полигоне Прудбой принимаются специальные меры по сохранению здоровья военнослужащих в жарких условиях

В ходе полевых занятий на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области принимаются специальные меры по предотвращению перегрева военнослужащих в жаркий период.

Ввиду высокой температуры воздуха в местах проведения занятий оборудованы специальные навесы и укрытия, организован подвоз холодной питьевой воды из расчета не менее трёх литров на человека. Силами подразделений материально-технического обеспечения в палаточных лагерях развернуты полевые душевые.

Также с военнослужащими ЮВО проводятся занятия по оказанию первой медицинской помощи при получении солнечного удара и при перегреве организма. На каждом занятии присутствует сотрудник медицинской службы, проводящий осмотр личного состава на предмет выявления признаков теплового удара.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЮВО в Южной Осетии выполнили боевые стрельбы с применением приборов ночного видения
Военные медики ЮВО провели с новобранцами занятия по оказанию первой помощи при укусах животных
Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии получили новые беспилотники «Тахион»
Группировка Минобороны России продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Республики Крым

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false