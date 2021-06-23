23.06.2021 (09:00)

На полигоне Прудбой принимаются специальные меры по сохранению здоровья военнослужащих в жарких условиях

В ходе полевых занятий на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области принимаются специальные меры по предотвращению перегрева военнослужащих в жаркий период.

Ввиду высокой температуры воздуха в местах проведения занятий оборудованы специальные навесы и укрытия, организован подвоз холодной питьевой воды из расчета не менее трёх литров на человека. Силами подразделений материально-технического обеспечения в палаточных лагерях развернуты полевые душевые.

Также с военнослужащими ЮВО проводятся занятия по оказанию первой медицинской помощи при получении солнечного удара и при перегреве организма. На каждом занятии присутствует сотрудник медицинской службы, проводящий осмотр личного состава на предмет выявления признаков теплового удара.

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