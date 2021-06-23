Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2021 (08:45)

Танкисты ЮВО в Южной Осетии выполнили боевые стрельбы с применением приборов ночного видения

В ходе полевого выхода на полигоне Дзарцеми танкисты российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, выполнили боевые стрельбы с применением приборов ночного видения.

Экипажи танков Т-72Б действовали в отсутствии естественного освещения, применяя приборы и прицелы ночного видения. Военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки условного противника на удалении около 1,5 км. Ведя огонь из пулеметов, танкисты на дистанции 700 м уничтожили артиллерийские установки, а на расстоянии от 400 до 600 м – живую силу условного противника.

Следующим этапом боевой учебы танкистов станет их участие в двусторонних ротных тактических учениях в составе разнородных подразделений российской военной базы ЮВО.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц военной техники. При проведении боевых стрельб экипажи бронемашин израсходовали около 200 танковых снарядов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военные медики ЮВО провели с новобранцами занятия по оказанию первой помощи при укусах животных
Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии получили новые беспилотники «Тахион»
Группировка Минобороны России продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Республики Крым
Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков высоко оценил деятельность войск привлекаемых к выполнению задач ликвидации ЧС в Крыму

Метки:
Южный военный округ , Танковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false