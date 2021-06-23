23.06.2021 (08:45)

Танкисты ЮВО в Южной Осетии выполнили боевые стрельбы с применением приборов ночного видения

В ходе полевого выхода на полигоне Дзарцеми танкисты российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, выполнили боевые стрельбы с применением приборов ночного видения.

Экипажи танков Т-72Б действовали в отсутствии естественного освещения, применяя приборы и прицелы ночного видения. Военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки условного противника на удалении около 1,5 км. Ведя огонь из пулеметов, танкисты на дистанции 700 м уничтожили артиллерийские установки, а на расстоянии от 400 до 600 м – живую силу условного противника.

Следующим этапом боевой учебы танкистов станет их участие в двусторонних ротных тактических учениях в составе разнородных подразделений российской военной базы ЮВО.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц военной техники. При проведении боевых стрельб экипажи бронемашин израсходовали около 200 танковых снарядов.

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