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23.06.2021 (08:30)

Военные медики ЮВО провели с новобранцами занятия по оказанию первой помощи при укусах животных

Специалисты медицинского подразделения горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесии, провели практические занятия с военнослужащими весеннего призыва по оказанию первой медицинской помощи при укусах змей, насекомых и других животных.

Военнослужащим рассказали о видах змей, насекомых и зверей, обитающих в регионе; о периодах и местах их активности; о мерах предосторожности. Новобранцев научили распознавать признаки и симптомы укуса змеи и опасных насекомых. Они освоили методы наложения шин и повязок, научились сердечно-лёгочной реанимации, непрямому (закрытому) массажу сердца, проведению искусственной вентиляции лёгких. Призывники отработали последовательность оказания первой помощи на специальных тренажерах.

На занятиях использовались различные средства медицинской помощи, такие как дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон», вакуумный иммобилизирующий матрац «Кокон», входящий в состав специального ранца РС-05.

Занятия были проведены с целью обучить новобранцев оказанию оперативной первой помощи, применению комплектно-табельного оснащения и специальной техники медицинской службы. Всего в мероприятиях приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Медицина , Южный военный округ
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