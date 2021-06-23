23.06.2021 (09:15)

Под Волгоградом прошло боевое слаживание взводов мотострелкового соединения ЮВО

В Волгоградской области на полигоне Прудобой прошло боевое слаживание взводов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). Мотострелки были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения, отражая на маршруте нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолевая огневые засады.

В ходе учения военнослужащие выполнили тактические задачи в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

Следующим этапом боевого слаживания станут батальонные тактические учения, в которых примут участие более 700 военнослужащих ЮВО, будет задействовано более 150 единиц боевой техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и «Хоста».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице