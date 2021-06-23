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23.06.2021 (08:15)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии получили новые беспилотники «Тахион»

На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии поступили современные отечественные комплексы «Тахион». Новая техника повысит боевые возможности подразделений по ведению разведки в любое время суток в различных климатических условия.

«Тахион» предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 км днем и ночью. Аппарат специально разработан для применения в различных климатических зонах, оснащен тепловизором и видеокамерой, остается управляемым при ветре скоростью до 15 м/c, работает в диапазоне температур от -30 до +40°С.

В течение месяца на полигоне Дзарцеми квалифицированные специалисты обучат личный состав соединения работе на новых беспилотниках.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Южный военный округ
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