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23.06.2021 (08:00)

Под Тюменью стартовал конкурс АрМИ-2021 «Инженерная формула»

Под Тюменью на полигоне «Андреевский» высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова в рамках всеармейских игр «АрМИ-2021» стартовал конкурс «Инженерная формула».

Конкурс начался с полуфинальных заездов тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель).

Каждая машина выполняет свою задачу по предназначению. Кроме того, экипажи машин должны преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости, самыми сложными из которых являются «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод», «проход в минном поле».  Длина трассы составляет 2200 метров.

В конкурсе «Инженерная формула» принимают участие 6 команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения. Финал соревнования состоится 26 июня, команда занявшее первое место представить Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Учения
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