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23.06.2021 (07:30)

Подразделения противовоздушной обороны ВВО применили современные радиолокационные станции «Каста-2» в ходе учения В Забайкальском крае

На одном из полигонов в Забайкальском крае, завершилось тактико-специальное учение с военнослужащими радиотехнических подразделений соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО).

В ходе практической части учения специалисты радиотехнических войск выполнили нормативы по развертыванию и топографической привязке радиолокационных станций  «Небо» и «Небо-СВУ».

В свою очередь расчеты современных мобильных трёхкоординатных радиолокационных станций кругового обзора «Каста-2» выполнили различные вводные по обнаружению воздушных объектов, определению дальности, высоты полета и трассовых характеристик. Особое внимание уделялось  отработке задач по обнаружению пилотируемых летательных аппаратов летящих на малых и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений местных предметов и метеообразований.

Помимо этого специалисты радиотехнических подразделений усовершенствовали навыки в поиске и определении объектов-постановщиков помех условного противника, также выполнен ряд мероприятий по сбору, анализу и передаче информации о состоянии воздушной обстановки в зоне ответственности.

В общей сложности в плановом мероприятии боевой подготовки приняло участие около 200 военнослужащих, было задействовано до 50 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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