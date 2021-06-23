23.06.2021 (07:30)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО почтили память павших в Великой отечественной войне

В военных гарнизонах Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, прошли траурные церемонии посвященные 80 – й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Более двух тысяч военнослужащих проходящих службу в соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения ВВО и членов их семей почтили минутой молчания память воинов – красноармейцев, погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины.

В городе Благовещенске под композиции в исполнении Центрального духового оркестра Министерства Обороны Российской Федерации военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), военнослужащие иностранных государств и жители города возложили венки и живые цветы к подножию памятника воинам Амурцам павшим в боях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

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