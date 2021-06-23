23.06.2021 (07:15)

На выставочных площадках международного военно-технического форума «Армия-2021» в Усть-Большерецке и в Магадане будут показаны корабли и суда ТОФ, а также образцы вооружения Береговых войск

На Тихоокеанском флоте продолжается подготовка к проведению Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021». В текущем году выставочные площадки форума планируется развернуть в городе Магадане и посёлке городского типа Усть-Большерецк (Камчатский край).

В Магадане выставочная площадка будет оборудована в морском порту. Вниманию зрителей здесь представят новейший морской буксир «Андрей Степанов», который в прошлом году совершил переход Северным морским путем с Черноморского на Тихоокеанский флот и пополнил отряд судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России.

Буксир проекта 23470 предназначен для проведения эскортных операций в дальней океанской зоне, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, перевозки грузов, ломки льда, а также для спасательных и специальных операций.

Также гости форума смогут осмотреть одно из новых гидрографических судов флота, познакомиться с образцами вооружения разведывательного подразделения морской пехоты.

В Усть-Большерецке площадка МВТФ расположится на набережной посёлка. Там организаторы планируют показ большого десантного корабля проекта 775, а также технику и вооружение Береговых войск. В частности, зрители увидят бронетранспортёр БТР-82А, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», командно-штабную машину, образцы стрелкового вооружения.

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия», который в зоне ответственности ТОФ пройдёт в период с 22 по 28 августа, является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий.

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