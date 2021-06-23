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23.06.2021 (05:15)

Морская пехота ТОФ отрабатывает десантирование с воздуха в Приморье

Морские пехотинцы на практике выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров с транспортных самолетов Ан-26. Всего за период проведения сборов парашютно-десантную подготовку пройдут более 300 бойцов морской пехоты ТОФ.

Прыжкам с парашютом предшествовала тщательная наземная подготовка. Морские пехотинцы изучили парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также на универсальном тренажере до автоматизма отработали все элементы прыжка.

Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.

В зимнем периоде обучения «черные береты» совершили почти 6 тыс. парашютных прыжков, превысив показатели за аналогичный период прошлого года. Отработка элементов прыжка и совершение упражнений с парашютом проводятся во взаимосвязи с физической и тактической подготовкой.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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