23.06.2021 (07:00)

Жители Амурской области и Еврейской автономии увидят новейшие образцы вооружения и военной техники на форуме «Арми-2021»

Жители Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края смогут посетить экспозиции военно-технического форума «Арми-2021», где впервые будут представлены все новейшие образцы вооружения и военной техники.

В этом году главными девизами форума «Арми-2021» станут «Искусственный интеллект – главная технология 21 века».

Посетителям форума «Арми-2021» в этом году будут представлены новейшие разработки в области стрелкового вооружения. Зрителям будут представлены новейшие автоматы Калашникова АК-12 с калиматорными прицелами, поступившие в этом году на вооружение мотострелковых и разведывательных подразделений Амурского общевойскового объединения ВВО. Также посетители увидят современные образцы снайперского вооружения автоматы «Вал» и винтовки «АСВК».

Каждый день работы форума будет иметь определенную тематическую направленность. Посетителям будут представлены реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны.

Для проведения мероприятий форума «Арми-2021» будет привлечено около 1500 военнослужащих и более тысячи различных образцов стрелкового вооружения и военной техники различного назначения.

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