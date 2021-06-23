23.06.2021 (06:30)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в Чите военнослужащие артиллерийских подразделений продемонстрируют гостям новейшие приборы наблюдения

На международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае на главной площадке масштабного мероприятия, которое состоится в конце августа, городе Чита, военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют приборы наблюдения и разведки.

Лазерный дальномер ЛПР-3 предназначен для определения координат наземных целей, разрывов снарядов, измерения дальностей до целей, ведения визуальной разведки.

Бинокль ночной предназначен для наблюдения за полем боя, изучения местности и ведения разведки в условиях естественной ночной освещенности.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

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