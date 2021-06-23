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23.06.2021 (05:45)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в Уссурийске военнослужащие общевойсковой армии ВВО представят модернизированный бронетранспортер БТР-82АМ

В рамках  международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», который состоится в конце августа 2021 года, в Приморском крае на одной из площадок в городе Уссурийске, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют модернизированный бронетранспортер БТР-82АМ.

После модернизации БТР-82АМ сохранил основные цели и задачи базовой машины. Бронетранспортер предназначен для перевозки личного состава и оказания огневой поддержки во время боя. При этом машина имеет ряд нового оборудования, которое облегчает эксплуатацию и в некоторой мере улучшает ее боевые качества.

При этом машина получила боевой модуль, аналогичный используемому на БТР-80А. На усиленной крыше корпуса смонтирована башня лафетной компоновки с пулеметным и артиллерийским вооружением. Основным вооружением БТР-82АМ является автоматическая пушка  калибра 30 мм. Также на башне монтируется модернизированный пулемет ПКТ в отдельном броневом кожухе. В качестве дополнительного оружия башня несет дымовые гранатометы.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия,  боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Приморском крае

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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