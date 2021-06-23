23.06.2021 (05:30)

В Сахалинской области стартовало масштабное учение войск ВВО

На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота. Мероприятие проводится под личным руководством исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Это учение проводится в системе подготовки военного округа и является одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск (сил) в летнем периоде обучения.

В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск (сил) для обеспечения военной безопасности России на Восточных рубежах.

Для отработки учебных вопросов по учению смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств.

В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов.

В общей сложности в данной мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения.

Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

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