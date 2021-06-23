23.06.2021 (06:00)

Группировка Минобороны России продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Республики Крым

Группировка Минобороны России общей численностью свыше 21 тысячи военнослужащих и более 1300 единиц специальной военной техники под непосредственным руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Республики Крым.

Учитывая наступивший курортный сезон оперативной группой военного ведомства принимаются исчерпывающие меры для оперативной нормализации обстановки в пострадавших от ЧС районах Крымского полуострова.

Военнослужащими очищено 122 километра дорог, свыше 54 кубометров территорий социально-значимых объектов (школы, детские сады, больницы), приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Восстановлено более 51 километра разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено свыше 3 тысяч кубометров мусора, расчищены русла двух рек, оказана помощь населению по вывозу из 223 домов пришедшего в негодность имущества. Осуществлен подвоз и раздача местным жителям более 320 кубометров питьевой воды.

Работы по ликвидации последствий ЧС проводятся с использованием 162 единиц инженерной техники, 107 самосвалов, 78 авторазливочных станций и свыше 700 грузовых автомобилей подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

В пострадавших от наводнения населенных пунктах ведутся работы по расчистке завалов, очистке улиц и дворов жилых домов, систем водоотвода и водостока от мусора и илистых отложений, промывке дорог и прилегающих территорий, а также оборудованию и содержанию полевого водо- и энергообеспечения. Создается необходимый резерв «тепловых пушек» для осушки подвальных и цокольных помещений в жилых домах и административных зданиях.

Районы ЧС разделены на участки ответственности, а сами участки – на сектора, в которых назначены ответственные должностные лица для организации контроля и выполнения работ. Все работы осуществляются во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления, а в частных домовладениях – индивидуально с каждым домовладельцем.

Кроме того, специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также военными медиками в пострадавших от ЧС районах организован санитарно-эпидемиологический надзор и контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, специальной обработки объектов и их дезинфекции.

Сформировано 9 подвижных медицинских постов, в военных госпиталях на территории Республики Крым выделено 350 коек для оказания медицинской помощи населению, из которых 100 коек – инфекционного профиля.

Справочно :

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ликвидации ЧС на территории Республики Крым от Минобороны России задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи населению с участием военнослужащих развернуты в 36 населенных пунктах полуострова.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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