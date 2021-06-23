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23.06.2021 (00:30)

Гидрографы Северного флота почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны

22 июня в посёлке Мишуково Мурманской области гидрографы Северного флота почтили память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла возле мемориала, посвящённого гидрографическому судну «Меридиан», погибшему в первый год Великой Отечественной войны во время рейда фашистских эсминцев к Мурманскому побережью.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал Гидрографической службы Северного флота, жители посёлка, среди которых были близкие родственники участников тех событий, а также представители Русского географического общества.

Завершился траурный митинг возложением венка и цветов к плите со списком трагически погибших 80 лет назад гидрографов, до конца исполнивших свой долг перед Родиной.

В ходе мероприятия научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» - начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис передал капитану малого гидрографического судна «Николай Скосырев» Николаю Иоцуку памятный венок. Во время проведения очередного этапа комплексной экспедиции экипаж катера планирует отыскать корпус погибшего гидрографического судна «Меридиан» и возложить там венок, а также наполнить капсулу водой Баренцева моря и доставить её на мемориал в посёлке Мишуково.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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