22.06.2021 (23:15)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в подмосковной Кубинке принял участие в церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу в подмосковной Кубинке во вторник принял участие в церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы не можем не вспомнить тех, кто вместе с нами плечом к плечу воевал в той большой, тяжёлой кровопролитной войне.

Союзников было много. Но в таких войнах чем ближе союзники, чем теснее стоят они плечом к плечу, тем быстрее одерживается победа. И сегодня мы открываем первые памятники нашим союзникам», - сказал Сергей Шойгу на церемонии.

По его словам, в благодарность за весомый вклад китайских и монгольских друзей в Великую Победу Аллея Союзников открывается скульптурными композициями, посвященными бойцам двух государств.

Сергей Шойгу сообщил, что на Аллее Союзников появятся памятники французам из авиаполка «Нормандия-Неман», американским военным, которые принимали участие в войне ещё до открытия Второго фронта. «Я имею ввиду всё, что касалось перегона самолётов по Алсибу – Аляска, Чукотка, Сибирь. Тогда американскими и советскими лётчиками было перегнано больше восьми тысяч самолётов. Конечно, здесь появятся все те, кто принимал участие в войне, кто помогал нам и вместе с нами имеет полное право праздновать эту победу», - сказал министр.

Он отметил, что 22 июня - день трагический, который символичен и знаменателен для открытия подобного рода монументов.

«Мы это будем делать каждый год, открывать каждый год новые и новые памятники, отдавая дань уважения всем тем, кто плечом к плечу сражался в той войне», - сказал Сергей Шойгу.

Также глава российского военного ведомства совместно с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в мемориальной части музейного комплекса «Дорога памяти» принял участие в церемонии закладки гильз с землей из сожжённых деревень Хатынь, Ола и Борки при участии официальных лиц и представителей от республики.

После этого начался мемориальный концерт «Тот самый длинный день в году…» с участием Льва Лещенко, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмава, Тамары Гвердцители, Владимира Машкова и других деятелей культуры.

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