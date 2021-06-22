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22.06.2021 (23:30)

Замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с министром обороны ЦАР Мари Ноэль Койарой

22 июня «на полях» IX Московской конференции по международной безопасности состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал- полковника А.В.Фомина с министром обороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койарой.

В ходе встречи сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации.

Генерал-полковник А.В.Фомин отметил важность российско- центральноафриканского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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