22.06.2021 (23:00)

Замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям – главой Департамента миротворческих операций Ж.П.Лакруа

22 июня 2021 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В.Фомин «на полях» IX Московской конференции по международной безопасности провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям – главой Департамента миротворческих операций Ж.П.Лакруа.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив участия Минобороны России в операциях по поддержанию мира.

Сторонами подтверждена заинтересованность в продолжении диалога и развитии взаимодействия.

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