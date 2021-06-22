22.06.2021 (22:30)
Замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с постоянным секретарем министерства обороны Республики Замбии
22 июня «на полях» IX Московской конференции по международной безопасности состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал- полковника А.В.Фомина с постоянным секретарем министерства обороны Республики Замбии (исполняющим обязанности министра обороны Республики Замбии) доктором Феликсом В.Фири.
В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.
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