22.06.2021 (22:30)

Замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с постоянным секретарем министерства обороны Республики Замбии

22 июня «на полях» IX Московской конференции по международной безопасности состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал- полковника А.В.Фомина с постоянным секретарем министерства обороны Республики Замбии (исполняющим обязанности министра обороны Республики Замбии) доктором Феликсом В.Фири.

В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.

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