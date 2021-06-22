22.06.2021 (22:20)

Спортсмены ЦСКА завоевали 6 наград на Всероссийских соревнованиях саблистов в Арзамасе и на Всероссийских соревнованиях по шпаге в Смоленске

В Арзамасе состоялся предолимпийский турнир саблистов, а в Смоленске прошли Всероссийские соревнования по шпаге. Армейскими фехтовальщиками завоевано 6 медалей различного достоинства: две золотых, одна серебряная и три бронзовых.

На предолимпийском турнире саблисток среди женщин спортсменки ЦСКА заняли весь пьедестал почета. Первенствовала сержант Ольга Никитина, в финальном поединке она оказалась сильнее капитана ВС РФ Софьи Великой – 15:8.

В борьбе за третье место победу одержала София Позднякова, которая одолела Дарью Дрозд со счетом– 15:8.

Всего в Арзамасе выступило 25 саблисток.

На Всероссийских соревнованиях по сабле среди мужчин в Арзамасе «бронзу» завоевал армеец Василий Ширшов, одолевший сержанта Константина Лоханова со счетом 15:14.

Золотую награду завоевал Дмитрий Даниленко, взявший верх над Ильей

Моториным – 15:11.

Старший лейтенант Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида, выступавшие в составе команды «Сборная-1», заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по шпаге. В финале они одолели команду «Московская область-1» (Игорь Коровин, Иван Лимарев, Максим Потапов, Дмитрий Швелидзе) – 45:31.

В борьбе за третье место сильнейшей стала команда «СЗФО», в составе которой выступал армеец Олег Кныш, Егор Гужиев, Кирилл Гуров и Всеволод Охапкин, одолевшие команду «Москва-2» (Михаил Белозеров, Сергей Гребенников, Артём Овчаренко) – 45:40.

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