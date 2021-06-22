22.06.2021 (22:00)

Армейские стрелки завоевали еще 24 медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

В Московской области с 14 по 22 июня прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе.

Спортсмены ЦСКА завоевали еще 24 награды различного достоинства: восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

На Кубке страны в стрельбе из крупнокалиберного пистолета-револьвера третью подряд победу одержал лейтенант Леонид Екимов, который оказался точнее сержанта Михаила Исакова и Глеба Родина ставших вторым и третьим соответственно.

Лейтенант Юлия Зыкова в паре с Александром Соколовым показали лучший результат в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров среди смешанных команд. Мария Иванова, Андрей Головков взяли «серебро», а прапорщик Полина Хорошева и капитан Кирилл Григорьян замкнули тройку призеров.

Всего в упражнении участвовали команды из 18 регионов.

Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина первенствовали в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров, смешанные команды». Второе место заняли Диана Данилова и Алексей Кузнецов. Третьими на пьедестал почета взошли Маргарита Черноусова и Антон Аристархов.

Всего в данном упражнении приняли участие 29 команд из 20 регионов страны.

Заместитель начальника самарского филиала ЦСКА Евгений Ищенко завоевал серебряную награду в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» на дистанции 50 метров. Первое место занял Станислав Кузнецов, замкнул тройку лидеров Александр Новиков.

На Всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров» среди смешанных команд лучший результат показала пара, в составе которой выступала Анастасия Галашина и Владимир Масленников. В золотом медаль-матче они были точнее лейтенанта Юлии Каримовой и Сергея Каменского. Виолетта Одинаева и Григорий Шамаков заняли третье место.

Прапорщик Андрей Конько* и Полина Болоткова завоевали «серебро» в

стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» на дистанции 50

метров среди смешанных пар. Лидировали Станислав Кузнецов в паре с

Вероникой Екимовой. «Бронзу» взяли старший прапорщик Алена Низкошапская и Илья Марсов.

Майор Алексей Климов в паре с Кирой Мозгаловой заняли второе место в упражнении «Малокалиберный скорострельный пистолет, дистанция 25 метров, смешанные пары». Золотую награду завоевали» Анастасия Кравцова и Александр Алифиренко. Третье место заняли прапорщик Светлана Медведева и Глеб Родина.

Всего в упражнении участвовали команды из 14 регионов.

«Золото» Кубка России в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения «лежа» завоевала Алена Низкошапская. Второй стала Валерия Филипенко. Бронзовой призерской стала Юлия Зыкова.

В олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров среди мужчин» весь пьедестал почета заняли армейские спортсмены. Сергей Каменский взял «золото», Владимир Масленников – «серебро», а Григорий Шамаков - «бронзу».

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди

смешанных пар победу одержали спортсмены Светлана Медведева и Глеб Родин, которые в борьбе за высшую награду оказались точнее Маргариты Черноусовой и Антона Мочилова. Бронзовую медаль завоевали Михаил Исаков и Алена Суслонова.

Светлана Медведева одержала еще одну победу в паре со Станиславом

Силаевым в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.

Второе место заняли Дарья Сироткина и Александр Данилов. А Алена Суслонова и Михаил Исаков завоевали вторую за этот день «Бронзу».

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